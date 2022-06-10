«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، أن حالة الطقس اليوم الجمعة يسودها طقس شديد الحرارة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فضلا عن أجواء حارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم العظمى على القاهرة تصل لـ38 درجة والإسكندرية 35 والإسماعليلة والسويس 38 ورأس سدر 39 وشرم الشيخ 40 والغردقة 41 وبني سويف والمنيا وأسيوط 41 درجة مئوية وسوهاج 42 وقنا والأقصر 43 وأسوان وإدفو 44 درجة مئوية.

نشاط رياح على مدار اليوم على مناطق من السواحل الشمالية

وأشار خبراء الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مدار اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن أجواء مشمسة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن جهتها ذكرت الهيئة، منذ قليل، أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد حار على السواحل الغربية، منوهة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت الموافق 11 يونيو، حيث متوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة في هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الأحد 12 يونيو متوقع أن تنكسر موجة الطقس شديد الحرارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وأن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

وحثت الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديد خلال فترة الظهيرة بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرا مع ضرورة الإكثار من شرب وتناول المياه والعصائر الباردة لمساعدة الجسم على الترطيب، فضلا عن ضرورة ارتداء ملابس قطنية وغطاء للرأس يقيها من أشعة الشمس الضارة.