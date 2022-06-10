«الأرصاد»: الحرارة تتجاوز الـ40 درجة لأول مرة هذا العام غدا السبت

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، استمرار الارتفاع في الدرجات، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد حار على السواحل الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، غدا السبت، إذ متوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة فى هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.

«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدا

وأكد خبراء الهيئة انه اعتبارا من الأحد الموافق 12 يونيو 2022 من المتوقع أن تنكسر موجة الطقس شديد الحرارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما سيظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ووجهت الهيئة للمواطنين بعض النصائح للالتزام بها خلال موجات الطقس الحار ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، والإكثار من شرب السوائل الباردة، ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبشان درجات الحرارة الجمعة 10 يونيو 2022، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى سجلت درجة العظمى 38 درجة والصغرى 25.

- الوجه البحري سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية سجلت درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

درجات الحرارة غدا السبت

وبشأن درجات الدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 11 يونيو 2022، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى سجلت درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 24.

- الوجه البحري سجلت درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية سجلت درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.