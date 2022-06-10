الأقليمي لتكنولوجيا الفضاء: القمر الجديد سيستقبل الترددات خلال شهر

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، إن إطلاق مصر القمر الصناعي نايل سات 301، جاء من أجل أن يحل محل القمر الصناعي 201، والذي سينتهي عمره الافتراضي خلال عام 2028، مشيرا إلى أن القمر سيستقبل الترددات خلال شهر من إطلاقه.

النهري: سعة القمر أكبر عن السابق

وأضاف «النهري»، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القمر الصناعي 301، يتميز عن غيره بتطور أجهزة الإرسال والاستقبال، كما أن سعة القمر أكبر عن السابق، ويعمل على منع القرصنة وتشفير الترددات.

النهري: القمر 301 قادر على المناورة وتغير تردداته وذلك لمنع القرصنة والشوشرة

وأوضح أن القمر 301 قادر على المناورة وتغير تردداته وذلك لمنع القرصنة والشوشرة، منوها إلى أن القمر سيتيح نقل القنوات الفضائية المصرية داخل دول حوض النيل وجنوب أفريقيا.

واسترسل: «القمر الصناعي سيؤثر إيجابيا على سرعة الإنترنت، كما أنه سيعمل على تقوية إشارات الراديو، منوها أن العمر الافتراضي للقمر الصناعي 301 يصل إلى 15 عاما».

وعلق نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، على إطلاق مصر القمر الصناعي نايل سات 301، بأنه سيغطي دول أفريقيا وجنوب أفريقيا، ولذلك تم إطلاق القمر في هذا التوقيت، من أجل نقل رسائل الإعلام المصري إلى دول أفريقيا.

ولفت إلى أن القمر الصناعي الجديد ليس مكلف على الإطلاق متابعا: «القمر 301 سيؤثر بالإيجاب على 3 محاور وهي الاقتصاد والتسويق والفنيات، كما أن القمر الصناعي 301 سيمنع القنوات غير المرخصة من الظهور، فيما يعرف بظاهرة القرصنة، منوها إلى أن مصر اختارت محطة متميزة ومتقدمة في إرسال القمر الصناعي إلى الفضاء».

كما شدد على أن مصر تأخرت في إطلاق القمر الصناعي بسبب أزمة كورونا، مشيدا بإرادة الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة.