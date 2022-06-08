نقيب الإعلاميين: القمر الصناعي الجديد يسهم في التواصل مع أفريقيا

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن انطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 يعزز سرعة الإنترنت في مصر ويفيد الدولة المصرية في كل أعمال الستالايت والتصوير وتعزيز قدرة القمر 201، الذي ينتهي عمله في عام 2028، لافتا إلى أن القمر الحديث يوفر الصورة بشكل أفضل وجودة أعلى، ويسهم في التواصل الرقمي بين مصر والقارة السمراء، موضحا أن القمر لديه تكنولوجيا عالية لمقاومة التشويش ومنع قرصنة القنوات وهذا أمر مهم جدا.

مصر تواكب التقنيات الحديثة

وأضاف «سعدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن السماوات المفتوحة يوجد بها فرص للقرصنة على القنوات، ولكن القمر الجديد يقاوم هذا الأمر، ويحدد أماكن محاولات القرصنة، مؤكدا أن الإرادة المصرية مواكبة لكل التقنيات العصرية وعالم السماوات المفتوحة، لافتا إلى أن وزارة الإعلام والهيئة المصرية للقمر الصناعي تتواجد في السماوات المفتوحة منذ عدة سنوات.

وصول الإنترنت لأماكن غير مسبوقة في مصر

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن القمر يؤكد أن مصر موجودة في العالم الرقمي الجديد بتحديثات مستمرة، ويصل إلى أماكن جديدة في مصر ليتيح لها الإنترنت في ظل التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.