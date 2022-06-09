انطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 من ولاية أمريكية.. «فيديو»

في لحظة تاريخية ووسط حالة ترقب من العالم، انطلق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301، من الولايات المتحدة الأمريكية على متن الصاروخ «فالكون 9»، التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نايل سات 301.. قمر صناعي مصري انطلق للفضاء»، حيث يعتبر ما حدث إنجازا كبير للدولة المصرية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الدولية نظرا لما يتمتع به القمر من مزايا كبيرة.

القمر المصري الصناعي نايل سات 301 سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201، كما أنه سيكون بديلا لقمر نايل سات 201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في عام 2028، وانطلق القمر من قاعدة إطلاق بولاية فلوريدا الأمريكية، وتم استقبال أول إشارة من القمر الصناعي 301 بعد 38 دقيقة من انطلاقه بواسطة المحطات الأرضية.

مزايا القمر الجديد

من ضمن مزايا القمر الجديد أنه سيمتلك العديد من المزايا التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث، كما سيتوسع في نطاق تغطيته، بالإضافة إلى المناطق التي يغطيها القمر الحالي، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية، بالإضافة إلى دول حوض النيل.

تواصل أكبر مع أفريقيا

ومن المقرر أن يسهم القمر في تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الأفريقية وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، وتواكبا مع التقدم التكنولوجي الذي يستهدف العالم أجمع والدولة المصرية في تطبيقه، تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية التي تعتبر سوقا جديدة لأقمار نايل سات.