أستاذ طرق: خطة جديدة لحل مشاكل الاختناقات المرورية بمنطقة 6 أكتوبر

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية هندسة جامعة عين شمس، إنّ القيادة السياسية مهتمه بتطوير البنية التحتية المصرية كافة، حيث تعمل الدولة على تطوير سبل النقل بشكل عام، والطرق والمواصلات، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وبالفعل توجد موانئ عدة في مصر، تلقى اهتماما كبيرا من جانب الحكومة.

مهدي: وجود شبكة قطارات كهربائية حديثه ومحدثه أمر بالغ الأهمية للمواطنين

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وجود شبكة قطارات كهربائية حديثة ومحدثة أمر بالغ الأهمية للمواطنين، وسيخدم مواطنين في عدة أماكن حيث سيكون هناك ربط بين محافظات مختلفة من خلال تلك القطارات.

مهدي: نعمل على زيادة نسبة التصدير مع افتتاح المعامل المركزية بالموانئ المصرية

وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، مشددا على أنّ زيادة نسبة التصدير وافتتاح المعامل المركزية بالموانئ المصرية، خطوة كبيرة جدا ومهمة للمصدرين.

وحول عن محور 26 يوليو، أوضح: «هناك خطة لحل المشكلات المروروية في منطقة 6 أكتوبر بسبب الامتدادات العمرانية، وتم في هذا السياق إضافة شبكة القطارات التي يتم إنشائها، حيث أن مثل تلك المشروعات تساهم في حل اختناقات مرورية داخل المدن، عبر العديد من المحاور التي تم إنشائها، بخلاف الاهتمام بتطوير مناطق كانت تعاني من اختناقات مرورية عبر حلول جذرية».