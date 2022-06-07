وزيرة البيئة: تكلفة البنية التحتية للمخلفات 10 مليارات جنيه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ تحقيق التوازن بين التنمية السريعة والحفاظ على البيئة أمر صعب، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع هذا الملف على الأجندة ومن ضمن الأولويات الخاصة به في السنوات الثماني الماضية.

مصر عبَّرت عن أفريقيا في عام 2015 بخصوص القضايا البيئية

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور: «في عام 2015، قدمنا للعالم طلبات القارة الأفريقية بخصوص الطاقة والتكيف وحل مشكلات التلوث والتعامل مع أزمة تغير المناخ».

وتابعت وزيرة البيئة: «في عام 2018، بدأنا تطوير قطاع البيئة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أن هذا القطاع ليس دربا من الرفاهية، من خلال تغيير لغة الحوار وربط القطاع بالاقتصاد، حيث نستهدف تقليل التلوث وتوفير فرص العمل، كما عملنا على إنهاء مشكلة تلوث خليج السويس وإنشاء بنية تحتية تتجاوز 10 مليارات جنيه للمخلفات في مصر».

تطوير منظومة البيئة في أنحاء الجمهورية كافة

ولفتت، إلى أنّ الوزارة عملت على تطوير منظومة البيئة في كل محافظات الجمهورية، دون زيادة رسوم النظافة على المواطن، وذلك خلال السنوات الثمان الماضية، موضحةً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بتوعية المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة، والتركيز على الشباب والأطفال في كل الأنحاء: «من أجل التعامل الأمثل مع ظهارة قش الأرز، كنا نعقد ندوات للفلاحين قبل بداية الموسم بـ3 شهور، بواقع 600 ندوة حتى يستخدم المزارع قش الأرز بطريقة أفضل».

وتابعت وزيرة البيئة: «منحنا للمزارعين بديلا لحرق القش وفر لهم فرص عمل، مثل المفارم والمكابس لإنتاج العلف الذي يباع، إذ أن هذه الصناعة توفر لـ5 محافظات مليار جنيه خلال شهرين ونصف، وبالتالي توقف المزارعون عن حرقه».