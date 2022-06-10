العرض المسرحي «كاليجولا» من جديد على المسرح العائم اليوم الجمعة

قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن عرض «كاليجولا» من إنتاج الفرقة يعود من جديد ابتداء من اليوم الجمعة على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساعة السابعة مساء، حيث يستمر العرض يوميًا ما عدا الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

أحداث العرض المسرحي «كاليجولا»

تدور أحداث العرض المسرحي «كاليجولا» حول الإمبراطور كيوس والشهير بكاليجولا، وهو يعد من أشهر الأباطرة في التاريخ، ورغبته في تغير الواقع وفي الحصول على القمر.

أبطال العرض المسرحي «كاليجولا»

العرض المسرحي «كاليجولا» رائعة البير كامو وإعداد وإخراج محمد عزالدين، بطولة محمد علي رزق، أوتاكا، رباب طارق، محمد العربي، محمد دياب، ديكور حمدي عطية، أزياء منار مجدي، مكياج إسلام عباس، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، إعداد موسيقي محمد خالد، تعبير حركي هاني حسن، مخرج منفذ نور عفيفي، إعداد وإخراج محمد عزالدين.

محمد علي رزق يطالب بزيادة الاهتمام بالمسرح

يذكر أن الفنان محمد علي رزق بطل العرض المسرحب طالب من خلال منشور سابق له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالاهتمام بالعروض المسرحية من قبل الوسائل الإعلامية المختلفة كما يهتمون بالمهرجانات الفنية السينمائية، حتى يستطيع الممثلون أن يقدمون أداءً أفضل طول الوقت.

وكتب محمد علي رزق عبر «فيسبوك» قائلًا: «هو ليه ما بيحصلش تغطية إعلامية لمهرجانات المسرح، ومش بنعاملها معاملة مهرجانات السينما، بجد الموضوع ده لو حصل هيبقى فيه استفادة لكل الأطراف، أي حد بيعمل مسرحية، لما يعرف إنه هيبقى متشاف، هيقدم أحسن حاجة عنده، والناس محتاجة ترجع تشوف مسرح».