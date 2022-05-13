محمد علي رزق يطالب بالاهتمام بمهرجانات المسرح: مهمة لتشكيل وعي الناس

طالب الفنان محمد علي رزق، بزيادة الاهتمام بالمسرح والعروض المسرحية، من خلال التغطية الإعلامية الجيدة، على غرار المهرجانات السينمائية، حتى يقدم الممثلين أفضل أداء لهم، وتعود إلى المسرح قيمته من جديد.

محمد علي رزق يطالب بالاهتمام بالمسرح

كتب محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو ليه ما بيحصلش تغطية إعلامية لمهرجانات المسرح، ومش بنعاملها معاملة مهرجانات السينما، بجد الموضوع ده لو حصل هيبقى فيه استفادة لكل الأطراف.. أي حد بيعمل مسرحية، لما يعرف إنه هيبقى متشاف، هيقدم أحسن حاجة عنده، والناس محتاجة ترجع تشوف مسرح».

وأضاف: «المسرح ده مهم جدا للناس، ولتشكيل وعيهم وثقافتهم، ويبقى فيه برنامج يومي في فترة المهرجان، بيتكلم عن العروض اللي اتعرضت، وبيبقى فيه لقاءات مع نقاد يحللوا العروض».

مشاركة محمد علي رزق في «الاختيار 3»

يذكر أن الظهور الأخير للفنان محمد علي رزق، كان خلال مشاركته في السباق الرمضاني الماضي 2022، إذ شارك في دور «ماهر» في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض على مدار الشهر الكريم على شاشة قناة on، ويتواصل عرضه هذه الأيام على شاشة dmc، والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، أحمد السقا.

ابن خالة محمد رمضان في «المشوار»

شاركته رزق، أيضا، خلال ماراثون رمضان، في مسلسل «المشوار»، بطولة الفنان محمد رمضان، إذ جسد دور ابن خالته التي أقام لديها هو وزوجته وابنهما في البداية، بعد هروبهما من رجال وجيه، وشارك في بطولة المسلسل كل من: دينا الشربيني، حنان يوسف، سيد رجب، أحمد كمال، أحمد مجدي، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.