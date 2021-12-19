«كاليجولا» الأوكراني يحصد جائزة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال حفل ختام الدورة 28 الذي أقيم اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان.

أوكرانيا والكويت والإمارات يحصدون جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وجاءت توصيات لجنة التحكيم التي قدمها الدكتور أبو الحسن سلام، قائلا: «كتب علينا التجريب نحن المسرحيون الذين هجرنا شنطة أرسطو إحسانا لحياتنا المشتركة وأملا في مستقبل متجدد دوما، ومن هذا المنطلق شاهدنا عروض هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وخرجنا بتوصيتين الأولى أن تشكل لجنتين للمساعدة ولجنتين للتحكيم. إحداهما لعروض الدراما الراقصة وأخرى لتحكيمها، ولجنة لمشاهدة العروض الدراما التجريبية وأخرى لتحكيمها، كما نوصي بتشجيع العروض المسرحية الراغبة في بالمشاركة والتي تعمل علي التيمة التراثية مع معالجتها تجريبيا».

وذهبت الجائزة الكبرى وقيمتها 500 ألف جنيه إلى العرض الأوكراني «كاليجولا»، كما حصل على الخمس جوائز كل واحدة بقيمة 100 ألف جنيه، كل من أحسن راقص عن عرض «صفقات مع الرب» من ألمانيا، وحصل أفضل سينوغرافيا مهند كريم عن عرض «الملهاة الأخيرة» من الإمارات، كما حصل على أفضل مخرج كوفشون أولكسندر عن عرض كاليجولا من أوكرانيا.

حلا عمران أفضل ممثلة في المهرجان

وحصلت على أفضل ممثلة حلا عمران عن عرض «أي ميديا» من الكويت، كما حصل على أفضل ممثل ستيرليك ماكسيم عن عرض كاليجولا من أوكرانيا.

وحصل على شهادة تقدير كل من العرض المسرحي «هدوء تام» من البحرين، وكذلك الفنان أحمد أبو عرادة عن عرض الملهاة الأخيرة من الإمارات.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من كل من: الدكتور أبو الحسن سلام رئيسا وعضوية كل من الدكتور جواد الأسدي من العراق، والدكتور زينون كروشيلنيتسكي من أمريكا، والدكتور نمر سلمون من سوريا، ومايسترو هشام جبر من مصر، والدكتور مايا ديفيد من صربيا، ومصمم الرقص أوليفيه دوبوا من فرنسا.

الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم 14 ديسمبر وتختتم اليوم 19 ديسمبر 2021، والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.