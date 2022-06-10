كاميل فاسكيز تنتقد شائعات علاقتها بجوني ديب: أنا أعانق الجميع

للمرة الأولى تطرقت كاميل فاسكيز، محامية جوني ديب، للحديث عن شائعات دخولها في علاقة مع موكلها النجم الأمريكي، وأبدت غضبها الشديد من انتشار تلك الأخبار على مدار جلسات المحاكمة التي امتدت على مدار 6 أسابيع، والتي وصفتها بـ «المخيبة للآمال»، قائلة: «أنا مجرد امرأة تقوم بعملها».

وأضافت محامية جوني ديب: «أنه أمر مخيب للآمال أن يقول البعض إن تفاعلاتي مع جوني، وهو صديق وأنا أعرفه ومثلته منذ أربع سنوات ونصف حتى الآن، كانت غير مناسبة أو غير مهنية بأي شكل من الأشكال، سماع ذلك أمر مخيب للآمال»، وذلك بحسب حوارها مع مجلة «بيبول» الأمريكية.

محامية جوني ديب: أهتم جدا بعملائي والشائعات مخيبة للآمال

وتابعت في حديثها: «أنا أهتم بشدة بعملائي، ومن الواضح أننا أصبحنا قريبين، وعندما أقول إننا أعني بذلك الفريق بأكمله، وبالطبع يشمل جوني، أنا من أصول كوبية وكولومبي، نحن حميمين، أنا أعانق الجميع ولا أخجل من ذلك».

وعبرت محامية جوني ديب عن حبها لعملها: «أحب عملي جدا ومن غير الأخلاقي بالنسبة لنا مواعدة عملائنا، أنها تهمة غير أخلاقية ومتحيزة ضد المرأة».

كاميل فاسكيز: جوني ديب كان يقاتل من أجل حياته

وتحدثت «فاسكيز» عن النجم جوني ديب: «هذا الرجل كان يقاتل من أجل حياته، وقد كسر قلبي أن أراه يومًا بعد يوم يضطر إلى الاستماع إلى أفظع المزاعم الموجهة ضده، وإذا كان بإمكاني تقديم أي القليل من الراحة بالطبع سأفعل ذلك، سواء كان ذلك من خلال الإمساك بيده أو إخباره أننا سنقاتل من أجله لأنه يستحق ذلك».

على مدار محاكمة التشهير التي استمرت ستة أسابيع، والتي انتهت بتحيز هيئة المحلفين إلى جانب ديب ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، أصبحت كاميل فاسكيز موضع اهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، حتى أن البعض تكهن بوجود علاقة بينها وبين النجم الأمريكي.