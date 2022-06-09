محامية جوني ديب في أول ظهور بعد ترقيتها: تجمعنا مقابلة قريبا

التقطت عدسات الكاميرات صورا حديثة لكاميل فاسكيز محامية جوني ديب أثناء تواجدها في نيويورك، اليوم، بعد وقت قصير من ظهورها في برنامج «Today Show» لمناقشة القضية التي حسمت لصالح موكلها وإلزام آمبر هيرد زوجته السابقة على دفع تعويضات تقدر بـ10 ملايين دولار، وحرص عدد من المعجبين على التقاط صور برفقة «فاسكيز».

وأكدت محامية جوني ديب في حديثها لـ «ديلي ميل» أنها تخطط لرؤية النجم الأمريكي مرة أخرى، وذلك بعد عودته من جولة في المملكة المتحدة مع الموسيقي جيف بيك، منذ انتهاء المرافعات الختامية في أواخر مايو الماضي، وكشفت عن حبها للموسيقى التي يقدمها الممثل الأمريكي، والذي يخطط لإصدار ألبوم جديد خلال شهر يوليو المقبل مع جيف بيك.

ترقية محامية جوني ديب بعد المحاكمة

وحصلت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب على ترقية بعد الحكم الذي صدر لصالح موكلها، كما كسبت شعبية كبيرة على مدار المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، خاصة مع استجوابها الشرس لآمبر هيرد بالإضافى إلى مرافعاتها الختامية أمام هيئة المحلفين التي وصفت خلالها الممثلة بأنها المسيئة الحقيقية.

اعترفت شركة «براون رودنيك»، علنًا بأداء فاسكيز الرائع أيضًا، وأعلنت يوم الثلاثاء أنها تمت ترقيتها إلى شريك في الشركة، وذلك من خلال بيان جاء فيه: «يسعدنا أن نعلن أن كاميل فاسكيز قد ارتقت إلى مستوى الشريك، كانت عضوًا رئيسيًا في فريق التقاضي الذي فاز بحكم هيئة المحلفين الأسبوع الماضي للممثل جوني ديب في محاكمة تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد».

مدير محامية جوني ديب: فخورون بها بشكل لا يصدق

ومن جانبه، قال ويليام بالديجا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة: «يسعدنا أن نرحب بكاميل في الشراكة، كنا نحتفظ بهذا الإعلان لنهاية سنتنا المالية، لكن أداء كاميل خلال محاكمة جوني ديب أثبت للعالم أنها مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة التالية الآن، نحن فخورون بها بشكل لا يصدق ونتطلع إلى ما ستحققه كأحدث شريك لنا».