انطلاق ماراثون درجات في بورسعيد بحضور وزير الرياضة ومشاركة 500 متسابق

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، في ماراثون دراجات إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي غرب بورسعيد والعودة، بإجمالي مسافة 10 كيلو متر.

كما شارك في الماراثون مجموعات من الشباب بمديرية الشباب والرياضة والأندية وعدد من المؤسسات المختلفة، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة لتأمين الماراثون.

وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير نادي السلام البحري

وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد، المشاركة في ماراثون للدرجات في اتجاه حقل ظهر غرب بورسعيد، وتفقد أعمال تطوير نادي السلام البحري، وافتتاح مركز شباب بورفؤاد عقب أعمال تطويره، وافتتاح معرض لمنتجات مصانع الشباب والحرف اليدوية، وحضور عدة فعاليات بالمدينة الرياضية، وحضور احتفالية في ساحة مصر بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وحضور حفل تأبين الراحل دكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق.

500 مشارك في ماراثون الدراجات

يشارك في ماراثون الدراجات أكثر من 500 مشترك من أهالي بورسعيد، وذلك في جولة بمسافة تبلغ 10 كيلومترات، تبدأ من طريق الكورنيش السياحي وفي الاتجاه إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي غرب بورسعيد والعودة.