وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عمرو سليمان، والدكتور عبد العزيز محمد، والدكتور عاطف عبد الرحمن وكلاء كلية التربية جامعة المنيا، والدكتور مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

رسالة الدكتوراه

جاء ذلك على هامش زيارته لجامعة المنيا لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة ياسمين يحيي خضير علي، المدرس المساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا، بعنوان نموذج مقترح للفرص التسويقية كأساس للتأثير على القرار الشرائي بالأندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير، على دور كليات التربية الرياضية كأحد القطاعات الحيوية ومصدراً للنشاط الطلابي بالجامعات والمحافظات، مشيداً بالإمكانيات والمنشآت الرياضية بجامعة المنيا ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

وأشار رئيس الجامعة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة للتواصل والتنسيق والتعاون المتبادل مع وزارة الشباب والرياضة على كافة الأصعدة والفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لخدمة شباب الجامعات، وتسخير المنشآت الرياضية الجامعية بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة المنيا.

تشكيل اللجنة

تكونت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الباحثة من الدكتور أشرف صبحي محمد أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان وزير الشباب والرياضية مناقشاً، والدكتور أنور وجدي علي أستاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا مناقشاً، والدكتور محمد فتحي محمد أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية جامعة المنيا مشرفاً، والدكتورة إحسان حسني أحمد أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا مشرفاً.