شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها من عمرو دياب: حب حياتي

حرصت الفنانة شيرين رضا على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة تجمعها بابنتها نور عمرو دياب عبر صفحتها وعلقت عليها: «كل سنة وأنتي طيبة يا حب حياتي، أتمنى لك سنة رائعة مليئة بالحب والسعادة والضحك، بحبك صغيرتي».

شيرين رضا تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

وبمجرد مشاركة شيرين رضا لهذا المنشور عبر صفحتها الخاصة، حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التهنئة لابنتها من بينهم الفنانة درة، التي قالت: «جميلة كل سنة وأنت طيبة».

الفنانة صبا مبارك علقت على المنشور: «كل سنة وأنت طيبة»، أما الفنانة إنجي كيوان فحرصت على وضع قلوب لها على المنشور .

آخر أعمال شيرين رضا

يذكر أن الفنانة شيرين رضا كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل شغل عالي، بجانب فيفي عبده ورشا بن معاوية ومروان يونس ومحمد رضوان وفريد النقراشي ومحمد مرزبان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف حسين مصطفي محرم واخراج مرقس عادل.

وتواصل شيرين رضا خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهدها فى فيلم مغامرات كوكو بجانب خالد الصاوي وبيومي فؤاد وأوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح ومنة فضالي وعمرو عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب ناصر وإخراج إسماعيل فاروق وتدور فكرة الفيلم حول الحيوانات بشكل كبير.