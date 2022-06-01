شيرين رضا: عندما نصبح آباء نعرف مدى حب الوالدين للأبناء

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة لها منذ طفولتها تجمعها بوالديها، والتعبير عن مدى حبها واشتياقها إليهما، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»,

وعلقت شيرين رضا، باللغة الإنجليزية: «عندما نصبح آباء نعرف مدى حب والدينا إلينا، عايزة أشكركم على كل الحب اللي غمرتوني به، وكل ما فعلتوه من أجلي، وكل ما أنا فيه بسبب مجهودكم وتعبكم معايا، وهفضل أحبكم لآخر العمر».

وفي لقاء تليفزيوني، عبرّت شيرين رضا عن اشتياقها لوالديها بقولها: «أبويا وأمي وحشوني أوي بشكل لا يتخيله أحد، أنا بنتهم الوحيدة، أنا بنت أبويا وأمي».

والدها لم يكن من عشاق الميديا

وأشارت إلى أن والدها الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، لم يكن من عشاق الظهور في وسائل الإعلام، مشيرة إلى عدم رفضه عملها في مجال الفن، ولم يغضب من أي شخصية لعبتها على الشاشة.

وتزوجت شيرين رضا من الفنان عمرو دياب، وأنجبت ابنتها الوحيدة نور، التي احتفلت مؤخرًا بخطبتها لشاب أجنبي، وقالت في لقاء تليفزيوني: «نفسي يكون عندي حفيد زي جده عمرو وياخد نفس صفاته».

وقالت إن عمرو دياب، نجم ذكي جدًا، ومتجدد وقادر على الإبهار، وبالتالي عندما يكون لديه حفيد سيحمل نفس صفاته، أو صفات كثيرة منه.

وتزوج عمرو دياب مرة أخرى، من زينة عاشور، وأنجب منها أبناءه عبدالله، وجانا، وكنزي، ووقع الانفصال بعد فترة طويلة.