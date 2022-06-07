شيرين رضا تروج لفيلم مغامرات كوكو.. ونور عمرو دياب: «جميلة يا ماما»

روجّت الفنانة شيرين رضا للفيلم الجديد الذي تشارك فيه وهو مغامرات كوكو، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، حيث كشفت عن الشخصية التي تؤديها في أحداث الفيلم، وظهرت وهي ترتدي نظارة طبية.

شيرين رضا تؤدي شخصية ماجي في فيلم مغامرات كوكو

وعلقت شيرين رضا على الصورة عبر حسابها بـ«انستجرام» بقولها «استنوا ماجي في فيلم مغامرات كوكو، قصة وإخراج إسماعيل فاروق، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، إنتاج عمرو طنطاوي».

وتفاعلت ابنتها نور عمرو دياب، معها وعلقت بقولها: «جميلة ماما»، لترد عليها شيرين رضا: «بحبك يا نور».

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو يضم عددا من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد أسامة أوس أوس، منة فضالي، طاهر أبو ليلة، نانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز.

وتوقف تصوير الفيلم مؤقتًا لانشغال بعض أبطاله بتقديم عرض مسرحي في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، من بينهم بيومي فؤاد ومحمد أسامة أوس أوس، حيث يقدمان مسرحية عائلة تس، بصحبة عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر ومحمد سلام وشيماء سيف.