أحمد خالد صالح عن إمكانية مشاركته في عمل فني يجمعه بزوجته: كله بوقته

أشاد الفنان أحمد خالد صالح، بدور زوجته الفنانة هنادي مهنا في مسلسل «مكتوب عليا» الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2022 برفقة الفنان أكرم حسني محققة نجاحا كبيرًا، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنيتهما «ستو أنا» التي قدماها ضمن أحداث العمل.

أحمد خالد صالح يعبر عن سعادته بنجاح زوجته في دراما رمضان

وقال أحمد خالد صالح خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي» إنه سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية «ستو أنا» لهنادي وأكرم حسني، مضيفًا: «الأغنية وصلت لأثيوبيا الناس بتبعتلها من هناك فيديوهات لعيال صغيرة بتغني ستو أنا، الحمدلله دا كرم ربنا واجتهاد أوي أنا كنت شايف العمل مش هنادي بس كل القائمين على العمل أد إي كانوا تعبانين وحاطين فيه مجهود عظيم».

كما تابع: «أكرم على ما أعتقد مكنش بينام، بسبب اجتهاده أوي في الشغل، ودا بيظهر في كل أعماله إن هو بيجتهد في الشغل والورق، وطول الوقت بيحط كل ما عنده، فانبسطت أوي بنجاحهم دا ومتفائل جدا بشغلهم اللي جاي».

أحمد خالد صالح يكشف عن إمكانية اجتماعه فنيًا بزوجته

وعن إمكانية أن يجتمع في عمل فني مع زوجته هنادي مهنا، أوضح «صالح»: «دا مش قراري لو جت فرصة مناسبة لينا احنا الاتنين كفانين هنعملها طبعًا، لكن لو عشان ارتباطنا الشخصي نرتبط فنيًا دي مش هتكون مفيدة لا ليا ولا لهنادي فكله بوقته وكله بظروفه إن شاء الله».

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا بطولة عدد من الفنانين، وهم: أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، محمود السيسي، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.