البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة 150 نقطة

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9.5% خلال اجتماعه، اليوم، مما أدى إلى عودة تكاليف الاقتراض إلى المستويات السابقة لغزو أوكرانيا.

يأتي قرار الخفض أكبر من توقعات السوق التي دارت حول انخفاض قدره 100 نقطة أساس، كما يأتي في أعقاب خفض بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي قبل أسبوعين.

وقال البنك المركزي الروسي، إنه سينظر في الحاجة إلى مزيد من التخفيف النقدي في الاجتماعات المقبلة، حيث يتباطأ التضخم بشكل أسرع، ويكون التراجع في النشاط الاقتصادي أقل مما كان متوقعًا في البداية في أبريل.

في الوقت نفسه، لا يزال الروبل الروسي متمسكا بقوته، مستقرًا بالقرب من مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سبع سنوات.

معدل التضخم السنوي

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 14% و17% في العام الجاري، وأن ينخفض ​​من 5% إلى 7% في عام 2023، على أن يبلغ 4% في عام 2024.

وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في روسيا 7.33% من عام 2003 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 20% في فبراير الماضي، تزامنا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما كان أدنى مستوى قياسي للفائدة 4.25% في يوليو عام 2020.

توقعات الفائدة الروسية

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في روسيا إلى 9.50% بنهاية الربع الجاري، وفقا لتحليل مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، التي رجحت أن يتجه سعر الفائدة الروسي لبلوغ 6% في عام 2023، و5% في عام 2024.

ويواجه الاقتصاد الروسي ضغوطا شديدة مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المفروضة، نتيجة غزو أوكرانيا في فبراير الماضي، وسط حزمة مرتقبة بشأن النفط الروسي، وهي الحزمة التي تشهد خلافات داخلية بين دول الاتحاد الأوروبي.