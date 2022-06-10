ندوات إرشادية للمزارعين للنهوض بمحصول القطن في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

تنفيذ ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن

ومن جانبه أشار المهندس محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 94) لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

كما تم تنفيذ ندوات ومزارعي قرية العصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبد العظيم، والدكتور مصطفى عطية عمارة من معهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف، أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسو الإرشاد بإدارتي بلبيس وديرب نجم الزراعيتين وعدد من المزارعين.

أهم التوصيات عند زراعة القطن صنف جيزة 94

ولفت إلى أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن صنف جيزة 94، وأهمية الزراعة في الميعاد المناسب والخدمة الجيدة للتربة، وإضافة السوبر فوسفات أثناء الزراعة والاهتمام بالكثافة النباتية، وكذلك إجراء عملية الري في الصباح الباكر وعدم التعطيش أو الري وقت الظهيرة، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.