توريد 618 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 117 ألف طن و496 كيلو جراما، وما تم توريده منذ بداية الموسم حتى الأمس وصل إلى 617362 طنا و758 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 618540 طنا و254 كيلو جراما.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا، ما يكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

جاهزية الصوامع والشون المطورة

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها القمح الجديد، وكذلك التأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

كما شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة، للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

توريد القمح للصوامع والشون المطورة

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد في المحصول، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.