تراجع العقود الآجلة لزيت النخيل لأدنى مستوى منذ شهرين

تراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى ما دون مستوى 6000 رينجيت ماليزي للطن، وهو مستوى لم يتحقق منذ شهرين، بعد أن أعلنت إندونيسيا عن خطة لتسريع الصادرات لشحن ما لا يقل عن مليون طن من زيت النخيل الخام ومشتقاته.

ويقوم أكبر مصدر في العالم أيضًا بتخفيض الحد الأقصى لمعدل ضريبة الصادرات والضرائب على زيت النخيل الخام إلى 488 دولارًا للطن من 575 دولارًا للطن لتعزيز الشحنات.

تدهور توقعات الإنتاج

على الجانب الآخر، تستمر توقعات الإنتاج في ماليزيا في التدهور وسط أزمة العمالة، بينما تقلصت المخزونات في نهاية مايو مع ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وسجلت الواردات من الهند، التي تعد أكبر مشترٍ للزيوت، في مايو أعلى مستوى لها في سبعة أشهر حيث تغلبت البلاد على القيود الأخيرة على الصادرات الإندونيسية من خلال شراء المزيد من السلع من منتجين آخرين، لا سيما ماليزيا.

وفي 20 مايو الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 6200 رينجيت ماليزي للطن، لتنتعش من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع حول 5925 رينجيت ماليزي، بعد أن قالت إندونيسيا إنها ستفرض متطلبات مبيعات محلية للزيت النباتي.

توقعات بطلب قوي على الصادرات من ماليزيا بعد الحظر

ودعم انتعاش الأسعار، توقعات الطلب القوي على الصادرات من ماليزيا بعد الحظر، حيث أظهرت بيانات من مؤسسة «سوسيتيه جنرال دي سيرفينتس»، أن الشحنات من ثاني أكبر منتج في العالم في الفترة من 1 إلى 15 مايو ارتفعت بنسبة 23.9٪ إلى 613649 طنا، مقارنة بنفس الأسبوع في أبريل، ومع ذلك، فقدت السلعة ما يقرب من 2٪ في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 6679 رينجت ماليزي لكل طن بحلول نهاية الربع الجاري، وفقا لمؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، التي رجحت أن تصل الأسعار إلى 7408 في غضون 12 شهرًا.