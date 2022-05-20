ارتفاع جديد في أسعار الزيوت الماليزية مع توقعات بالتراجع عن حظر التصدير

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 6200 رينجيت ماليزي للطن، منتعشه من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع حول 5925 رينجيت ماليزي، بعد أن قالت إندونيسيا إنها ستفرض متطلبات مبيعات محلية للزيت النباتي.

تحركات لرفع حظر التصدير على الزيوت الماليزية

جاءت هذه الخطوة في أعقاب إشارة الرئيس جوكو ويدودو إلى أن جاكرتا سترفع حظر التصدير في وقت لاحق من هذا الشهر، بما يسمح للإمدادات من ثاني أكبر منتج في العالم بدخول السوق الدولية.

ارتفاع الطلب المرتقب يعزز انتعاشه الأسعار

وزاد من عملية انتعاش الأسعار آفاق الطلب القوي على الصادرات من ماليزيا بعد هذا الحظر، وأظهرت بيانات من «سوسيتيه جنرال دي سيرفينتس»، أن الشحنات من ثاني أكبر منتج في العالم في الفترة من 1 إلى 15 مايو ارتفعت بنسبة 23.9٪ إلى 613649 طنا، مقارنة بنفس الأسبوع في أبريل، ومع ذلك، فقدت السلعة ما يقرب من 2٪ هذا الأسبوع، ما يضعها على المسار الصحيح لانخفاضها الأسبوعي الثالث.

توقعات بتداول الأسعار عند مستوى مرتفع بنهاية الربع

وتتوقع مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول زيت النخيل عند 6597.65 رينجت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الحالي، كما ترجح المؤسسة أن يتم التداول عند 7333.90 رينجت ماليزي للطن في غضون 12 شهرًا، وهو ما يعني المزيد من الزيادات السعرية حتى منتصف العام المقبل.

أعلى مستوى على الإطلاق في مارس

تاريخياً، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس الماضي.

ويعد زيت النخيل الخام زيت نباتي يستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل كل من إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، وحجم العقد الآجل 25 طن متري ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.