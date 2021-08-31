الأسواق تترقب تراجع أسعار الزيوت والسكر

كشف تقرير صادر عن الغرف التجارية، عن مواعيد تراجع أسعار 4 سلع، ارتفع سعرها في السوق المحلي، وتعد من السلع الاستراتيجية، ومنها الزيوت والسكر والطماطم والبطاطس.

الزيوت

وقال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن عودة الزيوت لاستقرارها ستجري في أكتوبر المقبل، وذلك بعد 8 أشهر من الارتفاع، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وجائحة كورونا، وتكلفة الشحن، وارتفاع تكلفة السلع الوسيطة، التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق، والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن هناك وفرة في المعروض عالميا حاليا.

وأشار إلى وجود مؤشرات عالية، بتراجع أسعار الزيوت النباتية عالمية، خلال شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع بدء طرح موسم الإنتاج الجديد في الدول المنتجة، وهو ما ينعكس إيجابيا، وبشكل كبير في زيادة الكميات المعروضة.

وكانت أسعار الزيوت، قفزت في السوق المحلية بنسب تراوحت بين 26% و42% حلال الفترة الماضية، متأثرة بالبورصات العالمية، وهناك قرار من عدد من الشركات لتبيت الأسعار خلال الفترة المقبلة، مثل الزيوت النباتية والسمن النباتي.

أسعار السكر ترتفع في السوق المحلي بزيادة تفوق الـ1000 جنيه للطن

وبرر التجار الارتفاع، إلى سياسة العرض والطلب، ووجود طلب عالمي على سلعة السكر، خاصة من دولتي الهند والبرازيل لتقليل فاتورة النفط، مؤكدين أن الارتفاع سيكون «مؤقتا» لحين ظهور المحصول الجديد، ويبدأ موسم زراعة قصب السكر في شهر ديسمبر حتى إبريل.

ويجري الحصاد في مايو، ليدخل بعدها في عملية الإنتاج، بينما تبدأ زراعة بنجر السكر من فبراير إلى شهر يونيو، وفق تصريح لعمرو حامد رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، وقال حجم استهلاك مصر من السكر، يتراوح من 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، منها 2.4 مليون طن إنتاجاً محلياً، وفقاً لوزارة التموين.

سلعة الطماطم

وارتفع سعر الطماطم في السوق المحلي، لتصل إلى 10 جنيهات للكيلو، حيث كشفت تقارير الغرف التجارية، واستمرار الارتفاع حتي منتصف سبتمبر المقبل.

البطاطس

وارتفعت أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 10 جنيهات للكيلو، وستستمر حتى حصد العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر.