طقس الإسماعيلية.. ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والذروة السبت

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة تشهدها معظم محافظات الجمهورية، من المتوقع أن تصل إلى ذروتها يوم السبت المقبل.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، 39 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، لتشهد المدينة طقساً شديد الحرارة، لم تتعرض له منذ بداية فصل الصيف الحالي.

الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وجاء في بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مستمر حتى يوم السبت المقبل، الموافق 11 يونيو، وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقساً شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، المواطنين بضرورة الإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس الفضفاضة، وعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، خاصةً من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة عصراً.

الأحد بدء انكسار الموجة الحارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية بدء انكسار موجة الارتفاع في درجات الحرارة اعتباراً من صباح الأحد المقبل تدريجياً، لتعود إلى معدلاتها، لتسجل القاهرة الكبرى 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، كما تنكسر موجة ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الصعيد، لتسجل 36 درجة، بدلاً من 42 درجة نهاية هذا الأسبوع.

وشهدت محافظة الإسماعيلية حالة من السيولة المرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية في المدينة، بعد تلاشي الشبورة المائية صباح اليوم، فيما انتشرت الخدمات الأمنية على مختلف الطرق بالمحافظة.