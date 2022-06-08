سعد لمجرد يختار نبيلة عبيد بطلة كليبه الغنائي.. ونجمة الجماهير : «بحب أغانيك»

اختار الفنان المغربي سعد لمجرد، النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، لتكون بطلة إحدى كليباته الغنائية، وذلك ردًا على سؤال خلال برنامج تلفزيوني بشأن اختياره لـ3 نجمات لهذا الأمر، وانحاز بدوره لوالدته، والفنانة منى واصف، ونبيلة عبيد.

سعد لمجرد يختار 3 سيدات يكن نجمات كليباته

وحرص سعد لمجرد، خلال اللقاء، على وصف النجمات بلقب السيدة، الأمر الذي علقت عليه نبيلة عبيد من خلال نشر مقطع فيديو من هذا اللقاء عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مصحوبة بأغنية الجمال عدى الكلام.

نبيلة عبيد عن سعد لمجرد: «عدى الكلام بذوقه وجماله»

وكتبت نبيلة عبيد تعليقًا على الفيديو قائلة: «الجمال عدى الكلام، وسعد لمجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الخطوط، ما يسعدني باحترامه و محبته».

واستطردت بقولها: «طبعًا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه، لو وجودي متوظف فنيًا، خاصة أنا ممن يحبون أغانيك، وربنا معاك دايما ويوفقك».

وكانت أغنية سعد لمجرد، الجمال عدى الكلام، والتي طرحها عبر موقع المشاهدات يوتيوب في عام 2020 حصدت ما يزيد عن 195 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.