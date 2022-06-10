خالد سرحان يهاجم سعد لمجرد ويعتذر للجمهور

شن الفنان خالد سرحان، هجومًا على المطرب المغربي سعد لمجرد، مشيرا إلى أنه حذف مقطع فيديو سبق ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور أغنية سعد لمجرد، والفنانة اللبنانية إليسا في هذا الفيديو، معربًا عن اعتذاره للجمهور لأنه روج لاسم سعد لمجرد بسبب قضية الاغتصاب.

وأضاف «سرحان» عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": تنويه سريع: في أغنية أنا أتريقت عليها في فيديو عندي على الصفحة إمبارح، الأغنية دي كانت تريند على «تيك توك» وأنا بكل أمانة مش مميز غير صوت إليسا في الأغنية ومعرفش مين اللي بيغني معاها، فا صديق ليا كلمني وبالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على أغنية سعد لمجرد، وقفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها»

وأكد خالد سرحان عدم وجود سابق معرفة مع سعد لمجرد، موضحًا: «أنا الشخص ده ماكنتش أعرفه أصلا غير لما مرة من كام سنة وقفني اتصور معايا في فرنسا، وبعدها أصدقائي قالولي إن ده مغني واسمه سعد لمجرد».

وتابع: «عشان كده حابب اعتذر لمتابعيني وجمهوري إني ساهمت في إبراز شخص متهم بالاغتصاب في أكتر من دولة وبـ بنات كتير.. أنا مش بهاجم ولا حتى بتهم بس على الاقل مش هتسامح مع شخص متهم باتهامات لا تغفر زي دي، ولسة لم تثبت براءته لحد دلوقتي، بعتذر لكم تاني».

خالد سرحان:

وكان أحدث ظهور للفنان خالد سرحان في الدراما المصرية، خلال مشاركته في مسلسل فاتن أمل حربي الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وجسد فيه دور قاضي في محكمة الأحوال الشخصية، وحقق الدور نجاحا كبيرا ضمن نجاح العمل الفني.

مسلسل فاتن أمل حربي، يضم نخبة كبيرة من الفنانين وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.