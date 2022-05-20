سعد لمجرد يحتفل باقتراب أغنيته «المعلم» من مليار مشاهدة عبر «يوتيوب»

احتفل الفنان سعد لمجرد باقتراب وصول أغنيته «المعلم» التي قام بطرحها منذ 7 سنوات إلى مليار مشاهدة، إذ إنها حققت 999 مليون و850 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد التفاعل المستمر الذي حصدته الأغنية منذ طرحها.

أغنية المعلم تقترب من مليار مشاهدة

ونشر سعد لمجرد صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «أول مغني عربي وأغنية عربية تكسر حاجز المليار مشاهدة، نحن اقتربنا من تحقيق مليار مشاهدة بأغنية المعلم، الله يبارك في عمر سيدي المعلم، بحبكم يا جمهور دائما وأبدا، كما أنني أحب والدي دائما وأبدا».

وكان الفنان سعد لمجرد تصدر تريند قائمة الأغاني الأكثير مشاهدة عبر «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «من أول دقيقة» التي قام بطرحها برفقة الفنانة اللبنانية «إليسا»في أول تعاون فني بينهما.

أغنية من أول دقيقة تقترب من تحقيق 58 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «من أول دقيقة» لسعد وإليسا نجاحا كبيرا منذ طرحها الأيام الماضية، وحصدت تفاعل عدد كبير من الجمهور، كما اقتربت من تحقيق 58 مليون خلال أسبوعين فقط من طرحها، وحافظت على صدارة قوائم الأكثير مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان «لجرد» تحدث خلال لقاء سابق عن الأغنية وعن تعاونه مع إليسا مشيرا أنها دخلت قلبه من أول دقيقة تقابلا فيها في فرنسا، وقررا من وقتها المشاركة في ديو غنائي سويًا، كما أضاف أن إليسا صاحبة فكرة الغموض الموجود في بوستر الأغنية.