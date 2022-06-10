إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق.. تعرف على السبب

حالة من الجدل أثارها خبر إلغاء حفل سعد لمجرد في العاصمة العراقية بغداد، قبل دقائق قليلة من فتح أبواب الدخول للحفل في مدينة «سندباد لاند» الترفيهية، أمام الجمهور مساء أمس، بالرغم من بيع جميع التذاكر بالكامل، حيث أعلنت «سندباد لاند» إلغاء الحفل عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي دون تقديم تفسير واضح لسبب الإلغاء.

وعلق الفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد في العراق، على إلغاء الحفل، في تدوينة عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام»، على صورة تجمعه بشقيقه، قائلا: «العراق نحن نحبك مهما حدث»، وتابع: «نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد، نحن سعداء للغاية وبخير»، والذي لم يكشف بدوره أيضا عن سبب إلغاء الحفل قبل أقل من موعدها.

سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد: نحب العراق مهما حدث

غضب العراقيين سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد

وعلى الجانب الآخر، كشفت عدد من المواقع الإخبارية العراقية عن سبب إلغاء الحفل، والذي جاء بسبب الاحتجاجات التي أقامها المئات من بينهم رجال دين أمام البوابة، وتدخل رجال الأمن لمنع محاولاتهم في اقتحام المدينة الترفيهية، وأمام تلك الحالة قررت «سندباد لاند» إعلان إلغائها للحفل.

ولم يكن ذلك السبب الوحيد، حيث سبق الحفل حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إلغاء الحفل بسبب الاتهامات بالتحرش والاغتصاب الجنسي التي لاحقته الفترة الماضية، وأطلق عدد من العراقين هاشتاج بعنوان «حفل سعد لمجرد مرفوض»، وذلك بالإضافة إلى حركة «سبيك أب» النسوية التي طالبت بإلغاء الحفل، عبر حسابها: «بسبب الاتهام في 4 قضايا اغتصاب، كتير من الجمهور العراقي والنسويـات بدأوا هاشتاج ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق».