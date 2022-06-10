«الأرصاد» تحذر: ذروة الموجة الحارة غدا السبت والقاهرة تسجل 41 درجة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن جمهورية مصر العربية تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وذلك بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى غدا السبت.

منار غانم: الحرارة المتوقعة على القاهرة غدًا 41 درجة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولي، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدًا السبت، إذ أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة غدًا 41 درجة.

وتابعت أن درجات الحرارة عالية، كما أن الارتفاع طفيف في نسب الرطوبة مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الأجواء من الأربعاء إلى السبت كانت شديدة الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا وستنكسر يوم الأحد المقبل، إذ سنتأثر بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا.

انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل

وأشارت «غانم» إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ولكن من الوارد حدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة وخاصة أننا مقبلون على فصل الصيف، موضحةً أن صيف 2022 سيكون أشبه بنظيره في العام الماضي.

وسيسود اليوم طقس شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري حتى جنوب البلاد، مقابل طقس حار على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، إذ تزيد فترات سطوع أشعة الشمس، ويسود طقس معتدل على أنحاء الجمهورية كافة مع بداية ساعات المساء.