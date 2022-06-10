نائب محافظ المنيا يتابع استكمال أعمال إنشاء مستشفى بني مزار العام

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة استئناف الشركة الجديدة المنفذة لأعمال إنشاء مستشفى بني مزار العام، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

استكمال الإنشاء بعد التوقف

من جانبه تفقد نائب المحافظ يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، استئناف الأعمال للشركة الجديدة والتي حلت محل الشركة المنفذة لبداية أعمال إنشاء المستشفى بسبب تقاعسها في استكمال أعمالها، وذلك طبقاً لتوجيهات اللجنة المشكلة من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الذي كان في جولة لتفقد العديد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا خلال الأسبوع الجاري.

تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية

وشدد محافظ المنيا علي الإسراع في إنجاز أعمال المستشفى، ليستفيد منه الأهالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة بني مزار، مع تذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ خلال استكمال الأعمال، بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لأية ملاحظات يتم رصدها أثناء استكمال الأعمال حتى دخول المستشفى الخدمة.

من ناحيته أوضح الدكتور محمد نادي، أن المستشفى مقام على مساحة 2645 متر مربع، بعدد 7 أدوار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188 سريرا، منها 20 سرير عناية مركزة، و 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و50 وحدة غسيل كلوي، لافتاً إلى أن المستشفى سيضم كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.