أتوبيسات مشروع النقل الجماعي لخدمة سكان المنيا الجديدة

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، لبحث عدد من الملفات الهامة، التي تخص سكان المدينة، وفي مقدمتها مشكلة النقل الجماعي والمواصلات بمدينة المنيا الجديدة.

ضم وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة كلاً من المهندس وائل قطب، رئيس مجلس أمناء المنيا الجديدة، والمهندس سعيد أبو الليل، وأمين عبد الخالق، وكيلي المجلس، ورفاعي حسني، رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس.

خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإعمارها بالسكان

وقال المحافظ إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي المدن والمجتمعات الجديدة أهمية قصوى، باعتبارها امتداداً للجمهورية الجديدة، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وإعمارها بالسكان، وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية المختلفة، بالتزامن مع توفير كافة المرافق والبنية الأساسية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

تسهيل عملية نقل المواطنين بحي الزهراء

وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات من أجل التيسير على مواطني مدينة المنيا الجديدة، كتخصيص عدد من أتوبيسات مشروع النقل الجماعي، التابع للمحافظة، لتسهيل عملية نقل المواطنين بأحياء الزهراء والقرنفل وابني بيتك المرحلة الثالثة، بمنطقة كمين الصفا، وذلك بجانب سيارات الأتوبيس المخصصة من قبل جهاز مدينة المنيا الجديدة، مشيراً الى أنه يجري التنسيق مع المرور لتوفير كافة الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بالمدينة، إلى جانب السعي لتيسير إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين.

من جانبه، عبر وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة عن شكره للجهود التي تبذلها المحافظة لخدمة مواطني مدينة المنيا الجديدة، كما ناقش الوفد عدداً من الملفات الهامة والخدمات المقدمة لسكان مدينة المنيا الجديدة.