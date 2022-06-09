محافظ المنيا يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، اليوم الخميس، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد نواوة، مساعد مدير الأمن، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من رؤساء المدن، ووكلاء الوزراء، والجهات المعنية.

غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى

أعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز.

حملات لرفع الإشغالات بمحيط المدارس

ووجه محافظ المنيا كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

كما وجه مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة إسعاف في نقاط محددة، لاستقبال أي حالة طوارئ، مشيراً إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة، وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 39 ألف و98 طالباً وطالبة.