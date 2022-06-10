أطول سيارة في المنيا.. 12 متر وصالون و3 شاشات عرض (فيديو)

سيارة ليموزين تبهر المارة في شوارع مدينة المنيا، حيث يبلغ طولها نحو 12 مترا، وبداخلها بار و3 شاشات عرض وثلاجتين لحفظ الطعام والمشروبات، ويتم تأجيرها للمناسبات السعيدة كحفلات الزفاف وأعياد الميلاد والرحلات السياحية.

تشغل مكان 3 سيارات ملاكي

أجرت «الوطن» بثًا مباشرًا استعرضت خلاله، مواصفات السيارة التي أثارت الجدل في شوارع المنيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فالسيارة التي يمتلكها الشاب «أندرو» من أبناء مدينة المنيا، تشغل السيارة مكان 3 سيارات ملاكي نظرا لطولها الذي يبلغ 12 مترًا، لونها أسود ولها 4 أبواب، 2 أمامي، و2 خلفي، ومقصورتها الأمامية مفصولة عن الصالون الخلفي، وشبكتها الأمامية عريضة ومطعمة بالنيكل، ويتم فتح أبوابها الأمامية لأعلى مثل الطائرة أو على الجانبين بحسب رغبة قائدها.

صالون دائري يتسع لنحو 7 أشخاص

السيارة من الداخل مثل السيارات الأمريكية التي تشاهد في الأفلام الشهيرة، في الخلف يوجد بار ممتد على طول 3 أمتار، وثلاجتين لحفظ الطعام والمشروبات، وصالون علي شكل دائري يتسع لنحو 7 أشخاص وربما أكثر بحسب الحجم، وكنبة خلفية تتسع لـ3 أفراد، وبها تكييف مركزي يتم التحكم فيه من كابينة السيارة ومن الصالون الخلفي.

كما يوجد بداخل السيارة سماعات أستريو بصوت نقي ومنتشرة بالداخل، وبها إضاءة خافتة ومبهجة وفتحات سقف موزعه في جميع الأنحاء، والكابينة بها تابلو انسيابي يضم عداد سرعة 160 كيلو متر، وعداد لفات موتور و2 كرسي من الجلد الفاخر، وفتيس غيارات أتوماتيك، وزجاج السيارة من الفاميه.

والسيارة الفارهة غير قادرة على دخول شوارع القرى في المنيا، وتسير في شوارع الرئيسية فقط داخل المدينة نظرا لكبر حجمها.