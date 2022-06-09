توقعات تنسيق التمريض 2022 في محافظة المنيا.. شروط التقديم والقبول

بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمنيا لنتيجة الشهادة الإعدادية خلال الفترة الماضية، بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور مرحلة البحث عن تنسيق التمريض 2022 محافظة المنيا، كأحد بدائل الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق بالمدارس المنتشرة على مستوى الإقليم.

ومن المقرر أن تفتح مدارس التمريض أبوابها لاستقبال الراغبين في الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من تلقي التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة المقبلة وفحصها.

تنسيق التمريض 2022 محافظة المنيا

وأكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا، إن نتيجة تنسيق التمريض 2022 بمحافظة المنيا لم تظهر حتى الآن، حيث جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، وبدأت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في تلقي التظلمات وفحصها من قبل المتخصصين، على أن يتم إعلان تنسيق التمريض والثانوية العامة والدبلومات الفنية وسن القبول من خلال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

توقعات تنسيق التمريض 2022 محافظة المنيا

ويمكن توقع تنسيق التمريض 2022 محافظة المنيا على غرار العام الماضي، حيث اعتمد محافظ الإقليم نتيجة التنسيق في مدارس التمريض بنين وبنات 2021 من خلال تخفيضه ليصل لمجموع القبول في عدد من مدارس التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2021، وذلك عن 222 درجة بدلا من 225 درجة، لاستكمال الأعداد المطلوبة ووجود أماكن شاغرة حينها.

شروط القبول في تنسيق التمريض 2022 محافظة المنيا

وتتضمن شروط القبول في تنسيق التمريض 2022 محافظة المنيا الآتي:

- ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 15 عامًا في أكتوبر المقبل.

- أن يكون الطالب مصريا وكذلك أبويه.

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

- أن تكون الطالبات البنات غير متزوجات ولا يتزوجن خلال فترة الدراسة.

- أن يجتاز الطالب المتقدم المقابلات الشخصية في المدرسة.

- أن يجتاز المتقدم من الطلاب الاختبارات الطبية والسمات الشخصية.