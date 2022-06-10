عضو بـ«الشيوخ»: مصر تتأهب لتحديات المستقبل بمشروع «الدلتا الجديدة»

قال النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الدلتا الجديدة العملاق، أحد أهم المشاريع الزراعية التي تجهزها مصر للمستقبل، لافتا إلى مساحته العملاقة التي تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان عند اكتمال مراحله.

كما نوه عبد الهادي في بيان، باطلاع الرئيس السيسي على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي «الدلتا الجديدة»، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية ويضم في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر.

المتابعة المستمرة من جانب الرئيس السيسي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية لهذا المشروع، تستهدف الإسراع بمعدلات انجازه وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وإنشاء مراكز تنموية شاملة.

وأضاف النائب طارق عبد الهادي، أن السنوات الماضية شهدت زيادة فعلية في مساحة الأراضي الزراعية حتى قاربت الـ 10 ملايين فدان، مؤكدا أن هذه المشروعات الضخمة تهدف كذلك لتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

واختتم نائب الدقهلية، حديثه بالتأكيد على أن مصر عملت على المستوى الأفقي والرأسي لزيادة المحاصيل الزراعية، وحققت نتائج هامة بالفعل بوصول صادرات مصر الزراعية للخارج إلى ما يزيد عن 33 مليار جنيه وهي قفزة اقتصادية وزراعية حقيقية.

الدعوة للحوار الوطني

وفي سياق آخر، قال النائب سمير البيومي، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان إدارة الحوار الوطني، بدء أولى الجلسات خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بادرة طيبة لمشاركة مجتمعية واسعة حول مختلف التحديات، التي يجابهها الوطن لصياغة أحلامه وتطلعاته للمستقبل.

وثمّن خلال بيان له، دعوة الرئيس السيسي لإطلاق الحوار الوطني بين كل القوى والتيارات السياسية دون تمييز أو إقصاء، قائلا إنها واحدة من أهم الدعوات السياسية في مصر الحديثة لتحقيق مشاركة وطنية واسعة للنقاش في كافة القضايا، مؤكدا أن مصر اليوم تواجه تحديات اقتصادية عالمية، كما تحتاج صياغة جديدة للمستقبل في إطار الجمهورية الجديدة، التي يشيدها الرئيس السيسي وبعد استعراض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.