عضو مجلس الشيوخ: السياسيون في مصر دائمو الخلاف.. والتنسيقية جمعتهم

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشكلة السياسيين في مصر على مر العصور، هي أنهم دائمو الخلاف، ولم يجتمعوا على طاولة حوار واحدة، مشيرا إلى أن التنسيقية استطاعت حل تلك المشكلة التي عانينا منها كثيرا.

فوزي: التنسيقية تضم كل أطياف المجتمع المصري

أضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضم كل أطياف المجتمع المصري بأكثر من 26 حزبا سياسيا بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بهدف الاتفاق حول المصلحة العامة للدولة.

شباب التنسيقية يتفقون على المصلحة العامة للدولة

واستطرد: «كل شباب الأحزاب في التنسيقية يتفقون سويا على المصلحة العامة للدولة ودعم الدولة المصرية والقضايا التي تشغل بالها، بالرغم من اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية وأفكارهم».

وأوضح أن التنسيقية تتيح لأعضائها حرية الرأي والتعبير، حيث إن التنسيقية تتبني الآراء المخالفة عن الآراء الغالبة بداخل التنسيقية، «الأحزاب أوقات بيكون ليها آراء مختلفة عن الرؤية العامة للتنسيقية، لكن لا يوجد اختلاف أو توجه بداخل التنسيقية بتبني رأي معين، حيث إن التنسيقية تعطي أعضاءها خاصة الحزبيين منها الحرية الكاملة في دراسة القضايا والأفكار المطروحة وإبداء الرأي فيها بكل حرية».

وتابع: «أحيانا بتكون الآراء بين أعضاء التنسيقية تختلف مع الرأي العام داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وده حصل في أكثر من موضوع، ولكن محصلش أي مشكلة بعد ذلك، وهدف التنسيقية تجميع جميع القوى السياسية على طاولة واحدة من أجل الوصول في النهاية إلى رؤية واضحة وشاملة».