بدء أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية بالغربية وسط إجراءات احترازية

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، جولة ميدانية بأقسام لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، لمواد اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، حيث اطمئن لسير العمل بشكل سليم.

وأكد «حسن»، ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وأكد ضرورة نظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

عينات عشوائية من كراسات الإجابة

وخلال الزيارة، تفقد «حسن» جميع حجرات التصحيح بالمقار للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال التقدير، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وشدد «حسن»، على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وإعطاء كل طالب حقه.

بدء أعمال تقدير الدرجات

وأكد وكيل الوزارة بالغربية، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى نهاية أعمال التقدير، حيث تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة عملها من حيث الرصد والمراجعات النهائية لتجهيز النتيجة للاعتماد.

وفي نهاية الجولة بمقار التقدير، قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لجميع العاملين بمقار لجان التقدير على الجهد المبذول في عملية التقدير، والأداء المتميز، وتحقيق صالح جميع الطلاب.