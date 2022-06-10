تفاصيل ألبوم «18» لـ جوني ديب وجيف بيك قبل إصداره

أسابيع قليلة تفصل الجمهور حول العالم عن إطلاق الألبوم الذي يجمع جوني ديب وعازف الجيتار جيف بيك، الذي يحمل عنوان «18» الذي تم تسجيله على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومن المقرر إصداره في 15 يوليو الجاري، وفقا لما أعلنه «بيك»، وجاء ذلك بعد انتهاء معركته مع زوجته السابقة آمبر هيرد لصالحه بتعويض يتجاوز الـ10 ملايين دولار.

وأوضح جيف بيك في بيان صحفي سبب تسمية الألبوم بـ«18»، قائلا: «عندما بدأنا أنا وجوني لعب الموسيقى معا مرة أخرى، أشعل ذلك بالفعل روح الشباب لدينا وإبداعنا، كنا نمزح عن كيف شعرنا أننا في الـ18 من عمرنا مرة أخرى، لذلك أصبح هذا عنوان الألبوم أيضًا»، وفقا لما نشرته مجلة «رولينج ستون».

جوني ديب عن التعاون مع جيف بيك: أحد العظماء الحقيقين

وعن أغنية «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr»، التي تم طرحها خلال الأبوم، قال بيك: «لقد أذهلني ذلك الأمر، هذه الأغنية هي أحد الأسباب التي جعلتني أطلب من ديب أن يصنع ألبومًا معي».

ومن جانبه، قال جوني ديب في بيان صحفي: «إنه لشرف غير عادي أن أكتب وألعب الموسيقى مع جيف، أنه أحد العظماء الحقيقيين وأنا الآن محظوظ بما يكفي لأقول عليه أخي»، قبل إصدار الألبوم، سيبدأ «بيك» جولة أخرى مدتها شهر في أوروبا تبدأ في 19 يونيو الجاري، وبحسب ما ورد مع ديب.

تفاصيل ألبوم «18»: يضم 13 أغنية

ويتضمن الألبوم 13 أغنية، من بينهم أغاني يعيد «ديب» و«بيك» تقديمها مرة أخرى لعدد من أشهر الفرق والفنانين من بينهم «ذا بيتش بويز»، مارفين جاي، فرقة الروك «Killing Joke»، و«ذا فيلفيت أندرجراوند»، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأصلية منها «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr» الذي قدمها للمرة الأولى على خشبة المسرح في لندن، ويتضمن الألبوم أيضًا أول أغنية جمعتهما بعنوان «Isolation» في عام 2020، وهي إعادة تقديم للأغنية التي قدمها جون لينون في 1970.