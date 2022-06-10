من هو كرياكو كريازي بعد وفاته؟.. بدأ من الصفر وأصبح «بيزنس مان» شهيرا

غيَّب الموت، أمس، الخميس، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، المهندس كرياكو كريازي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كريازي للأجهزة المنزلية والكهربائية، وهي من المنتجات التي لديها شهرة واسعة في السوق المصرية، خاصة وأنها موجودة في السوق منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ وفاة رجل الأعمال الكبير، شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية نصها «من هو كرياكو كريازي بعد وفاته؟»، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

من هو كرياكو كريازي

وردًا على السؤال، حول من هو كرياكو كريازي، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن رجل الصناعة الراحل كريازي، والتي جاءت كالتالي:

- اسمه يني كرياكو كريازي أحد كبار رجال الأعمال في مصر.

- أسس كرياكو، مجموعة شركات كريازي عام 1985، بعد مشوار كفاح استمر لسنوات.

- خصص كريازي، خطوط إنتاج المصانع في صناعة الثلاجات والبوتاجازات مع أخويه أنطوان وريمون كريازي.

- ساهم بشكل كبير في تطوير صناعة منتجات الشركة.

- تمكن من خلال التطوير المستمر في الشركة إلى حصول منتجاتها على حصة كبيرة في السوق المصرية وفي الدول العربية والأفريقية.

وزيرة التجارة تنعى رجل الأعمال كرياكو كريازي

ونعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فقيد عائلة كريازي، كرياكو استيفو كريازى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كريازي، كما نعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية والغرفة الهندسية المهندس كرياكو وذلك لدوره الكبير في توطين الصناعة المحلية.

وتعد منتجات مصانع كريازي واحدة من أشهر المنتجات في السوق المصرية، سواء في صناعة الثلاجات أو البوتاجازات، وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية، فهي من المنتجات التي لها عشرات السنوات في السوق المصرية، ما يقترب نحو 40 عاما داخل السوق.