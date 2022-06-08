أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 8-6-2022

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار الفاكهة في السوق المحلي اليوم، خاصة الصيفية منها والتي تكون غنية بالماء ومرطبة للجسم خلال ساعات النهار وارتفاع حرارة الطقس.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة في بداية اليوم في السوق المحلية وسوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- سعر التفاح الأخضر المستورد 85 جنيهًا.

- بلغ سعر التفاح الأحمر نحو 46 جنيهًا.

- بلغ سعر التفاح البلدي نحو 46 جنيهًا.

- باباظ أخضر 19 جنيهًا للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كنتالوب بسعر 7 جنيهات.

- كمثرى كوشي بسعر 70 جنيهًا.

- بطيخ وزن كيلو 5 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 43 جنيهًا.

-توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيهًا.

- برتقال بسرة بين 5 إلى 11 جنيهًا.

- الكيوي بـ38 جنيهًا للكيلو.

- حبة أناناس ذهبي بنحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

واستقر سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور بشكل طفيف، وجاءت كما يلي:

- مشمش عمار بين 6 و9 جنيهات.

ـ مشمش سويسي بين 5 إلى 7 جنيهات.

ـ مشمش فيومي بين 5 إلى 7 جنيهات.

ـ مشمش صحراوي ما بين 6 و9 جنيهات.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي بـ 19.5 جنيه.

- أفوكاتو بسعر 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

- الجوافة بين 4 و12 جنيهًا.

- كنتالوب بين 3.25 و 4.5 جنيه.

- شمام بين 3.5 و6.5 جنيه.

-مانجو صديقه من 12 الى 22 جنيها، ومانجو جولك من 11 الى 17 جنيها.

- الخوخ البلدي بين 3 و5.5 جنيه، والنكترين بلدي بين 4 و6 جنيهات.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 4 و9 جنيهات.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 12 و40 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا في متوسط سعر الحبة الواحدة.

-كريز الكيلو 50 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 3.25 و4.25 جنيه.

- جريب فروت بين 3 و4 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 4 إلى 9 جنيهات، وعنب بناتي أحمر من 4 إلى 15 جنيهًا.

- البرقوق هوليو بين 15 و25 جنيهًا.

ـ برقوق ياباني من 7 إلى 10 جنيهات.

ـ برقوق سكري من 7 إلى 10 جنيهات.

ـ برقوق إنجليزي بين 7 و8 جنيهات.

ـ برقوق سنتا روزا بسعر ما بين 17 إلى 30 جنيها.