أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 6-6-2022 في الأسواق المحلية المصرية

مازلت الفاكهة الصيفية تعتبر عامل جذب لشريحة كبيرة من المصريين، الذين يحرصون يوميًا على شرائها من الأسواق المختلفة، خاصة أنّها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وفي السطور التالية، ترصد بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو في الأسواق المحلية وسوق العبور، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 6 يونيو في سوق العبور

- بلغ اليوم سعر كيلو المشمش من نوع عمار بين 7 و11 جنيهًا.

- في حين بلغ سعر كيلو المشمش من نوع سويسي بين 5 و8 جنيهات.

- أما المشمش الفيومي فتراوح سعره بين 6 و9 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو البرقوق البلدي 12 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3.5 و5 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الشمام بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

- كما سجل اليوم الاثنين سعر الكيلو من التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من الحرنكش من 10 إلى 12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلوجرام من البرتقال الصيفي بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلوجرام من العنب الأصفر بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر من 10 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- بلغ اليوم الاثنين سعر الكيلو من التفاح البلدي بين 8 و12 جنيهًا، حسب الجودة.

- بلغ اليوم سعر الكيلو من الكنتالوب من 5-7 جنيهات.

- بلغ اليوم الاثنين سعر الكيلو جرام من البطيخ 5 جنيهات بالوزن، في حين تراوح سعر البطيخ بين 20 و40 جنيهًا للحبة الواحدة، حسب الحجم.

- بلغ كيلوجرام البرتقال بسعر يتراوح بين 6 و8 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكيوي 22 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو المشمش يتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 15-20 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو العنب الأخضر من 15- 20 جنيهًا.