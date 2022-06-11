مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-6-2022 في محافظات مصر

ينشر الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة بشكل يومي، مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة وذلك في إطار تقديمها العديد من الخدمات التي تخص المواقيت ومساعدة الناس لمعرفة أوقات الصلوات الخمس.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 11 يونيو وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:07 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:04 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:18 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:18 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 6:45 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:55 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:53 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.