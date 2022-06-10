إسبانيا: الغاز يتدفق من الجزائر بشكل طبيعي ولم نتخذ قرارات ضدها

أعلن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن بلاده لم تتخذ أي قرار يؤثر على الجزائر، وأن الغاز يتدفق من الجزائر بشكل طبيعي لإسبانيا دون أي تأثر بالأحداث الأخيرة، وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت الجزائر أعلنت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب، منذ أيام.

أسباب تعليق معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا

وأشارت الجزائر إلى أن السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته تجاه الصحراء الغربية الذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم التي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا حتى إعلان الأمم المتحدة استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، وفقا لـ«روسيا اليوم».

الاتحاد الأوروبي يطالب الجزائر بمراجعة موقفها

وتعليقا على قرار الجزائر دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن تعليق معاهدة تعاون مع إسبانيا، معتبرا أن قرار الجزائر مقلق للغاية خاصة أن الجزائر شريك مهم للاستقرار الإقليمي.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «إن قرار الجزائر مقلق للغاية وندعوها لإعادة النظر في قرارها بشأن تجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا، واستئناف الحوار بين البلدين لتجاوز الخلافات الحالية»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يجرى تقييما لتأثير قرار الجزائر على مصالح الاتحاد.