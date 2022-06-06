دبلوماسي سابق: مصر سيصبح لديها فائض كهرباء تصدره لدول الاتحاد الأوروبي

علق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على المؤتمر الصحفي المشترك بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، موضحًا أنه يعبر عن تعميق العلاقة بين الدول الثلاث، وأنها جاهزة وقادرة اقتصاديا، إذ اتخذت قرارا سياسيا بتعميق العلاقات فيما بينها في مجالات أكثر مما هو موجود حاليا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة DMC: «لدينا منطقة تجارة حرة عربية، ألغت الجمارك بين جميع الدول العربية، وهذه خطوة جبارة، إذ يجر تنفيذ مشروعات بينية، ويتم العمل على زيادة وتيرة حركة النقود والاستثمار».

تجمعات عربية عديدة

وتابع: أن هناك أكثر من تجمع عربي، مثل المجموعة المغاربية لكنها معطلة، وهناك مجموعة أخرى تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، ويستفيدوا من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتم إنتاج منتجات تصلح للتكامل الصناعي ويتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الجمارك.

وأشار إلى وجود تجربة جيدة، عندما تمت عملية التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن واليمن، موضحًا أن تعميم مثل هذه الممارسات يعمق العلاقات: «لدينا مليوني مصري يعملون في العراق، وهم مصدر كبير لدعم الاقتصاد العراقي والاقتصاد المصري».

أحد أعظم المشروعات في الوطن العربي

وأوضح، ان مشروع الربط الكهربائي واحد من أعظم المشروعات في العالم العربي، حيث يتم الربط من بغداد في أقصى الشرق إلى الدار البيضاء في أقصى الغرب، كما تحصل الأردن على الكهرباء من مصر، وسيتم توفير الكهرباء بين مصر والسودان وتنزانيا ولاكونغو وسيكون لدينا فائض من الكهرباء نصدره إلى الاتحاد الأوروبي والدول العربية التي تحتاج إليه.