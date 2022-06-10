تردد قناة ماجد 2022 وكراميش الجديد.. سلي طفلك بمحتوى مناسب لعمره

بالتزامن مع إجازات نهاية العام، يزداد البحث عن قنوات الأطفال عبر محركات البحث المختلفة، إذ يقوم الآباء والأمهات بتنزيل القنوات الخاصة بالأطفال حتى تساعدهم على التسلية في قضاء أوقات فراغهم، ومن أبرز قنوات الأطفال التي يتم البحث عنها، تردد قناة ماجد 2022 وتردد قناة كراميش الجديد، نظرا لما يقدمونه من محتويات مناسبة للأطفال.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة ماجد 2022 وتردد قناة كراميش الجديد، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة ماجد 2022 وتردد قناة كراميش الجديد

ويعد تردد تردد قناة ماجد 2022 وتردد قناة كراميش الجديد من أكثر الترددات الخاصة بقنوات الأطفال التي يبحث عنها العديد منهم، وجاءت تردداتهم كالتالي:

تردد قناة ماجد 2022

- القمر الصناعي: النايل سات.

-التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبونج بوب 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12500.

- الاستقطاب: v.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي:

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وهناك الكثير من قنوات الأطفال الأخرى التي يبحث عنها المواطنين والآباء والأمهات عبر محركات البحث المختلفة، إذ أن تلك القنوات تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الحسية والسمعية من خلال استخدام الألوان المختلفة، كما أنها تحرص على تعليمهم الأرقام والحروف، ما يساعدهم على بدأ التعلم في سن مبكر، كما أنها تتيح للآباء والأمهات فرصة تعليق الأطفال بالمنزل.