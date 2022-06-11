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محمود مسلم

لو اتنصب عليك من «مستريح».. اعرف حقك هيرجع ولا لا؟

كتب:

محمد عيسى
08:26 ص | السبت 11 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أثارت قضايا المستريحين على مستوى الجمهورية تساؤلات عديد من المواطنين الذين تعرضوا للنصب، وأصبحوا ضحايا لهؤلاء المستريحين في مبالغ مالية كبيرة، ولعل أبرز هذه الأسئلة هل سوف يتم استرجاع هذه المبالغ أم لا، وتواصلت «الوطن» مع عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض لبيان كيفيه استرداد هذه الأموال.

تعريف لفظ مستريح 

قال عمرو بن عبدالسلام المحامي بالنقض، إن لفظ «مستريح» هو لفظ يرجع لعام سنة 2014 لشخص في صعيد مصر، جمع مبلغًا من المال من المواطنين بحجة استثماره، وتقديم فوائد لهم، ولكنه نصب عليهم ولم يعطيهم أموالهم، وأطلق على نفسه اسم «المستريح».

عقوبتها المشدد من 3 لـ 15 سنه 

وأوضح «عبدالسلام»، أن هذه الجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات  تصل فيها للسجن المشدد من 3 سنوات لـ15 سنه، لكل من تلقى أموالا بحجة توظيفها وتوزيع الأرباح، مشددًا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان.

بلاغ لمباحث الاموال العامة 

وأوضح، أن أي شخص تعرض لهذه الواقعة يتقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة بوزاره الداخلية، وإذا كان هناك أكثر من مجني عليه، فإن مباحث الأموال العامة تتخذ الإجراءات اللازمة بداية من تحرير محضر، وحتى يجري القبض على المتهم.

 النيابة العامة تتحفظ علي اموال المتهم 

ولفت إلى أن النيابة تصدر قرارا،  بالتحفظ على اموال وامتلكات الشخص النصاب وتكون تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور حكم في الدعوى، كما حدث في أسوان.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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