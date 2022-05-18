حكاية «أحمد» أول مستريح بمصر: ظهر في الصعيد واستولى على 30 مليون جنيه

زادت في الفترة الأخيرة قصص وحكايات النصب على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، عن طريق جمع أموالهم بحجج وحيل مختلفة، وإيهامهم بفوائد كبيرة، مستغلين جهل البعض وطمع البعض الآخر في الحصول على الأموال دون بذل مجهود، ليُطلق على من ينصب على المواطنين بهذه الطريقة بـ«المستريح»، وتستعرض «الوطن» حكاية أول مستريح في مصر، وما هي سبب هذه التسمية.

«أحمد» يجمع من المواطنين 30 مليون جنيه في 2015

في عام 2015، ظهر أحد رجال الأعمال ويدعى «أحمد مصطفى» ووعد أعداد كبيرة من المواطنين في الصعيد بمكاسب كبيرة، من خلال توظيف الأموال، بشرط أن يودعوا أموالهم لديه، حتى وصل به الحال إلى أنه جمع مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون جنيه.

«أحمد» ينصب على المواطنين

وبعد أن جمع أحمد مصطفى مبلغ وصل إلى 30 مليون جنيه بغرض توظيفها، اتهمه المواطنون بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتوجهوا بهذه الاتهامات إلى الجهات المسؤولة وقتها، أملًا في القبض عليه وإعادة ما حصل عليه من أموال.

«الأموال العامة» تقبض على رجل الأعمال أحمد مصطفى

وبعدها تمكن قطاع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابع لوزارة الداخلية من القبض على رجل الأعمال المتهم -وقتها- بالنصب على المواطننين، والاستيلاء على أموالهم، وذلك تنفيذًا لما قررته النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية التهم المنسوبة إليه بالنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم، وجرى إحالته إلى نيابة الشؤون المالية والإدارية من أجل التحقيق معه، ليقضي «أحمد» في السجن 15 عامًا.

السبب في تسمية «المستريح»

وأطلق على أحمد مصطفى بعد هذه القضية اسم «أحمد المستريح»، ومنذ هذا الوقت وحتى اليوم يُطلق على كل من يسير على خطاه بالمستريح، إلى أن وصلنا إلى المستريحيين الذين يُقبض عليهم من الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة في المحافظات المختلفة.