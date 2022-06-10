مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني.. رؤية مختلفة مع العام الجديد

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني، خاصةً بعد إعلان منصة نتفليكس تقديم موسم جديد، من خلال برومو دعائي لها، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني على نتفليكس

وفي الفترات السابقة، أعلنت المنصة العالمية التحضير لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني، ولم تكشف عن الموعد المرتقب لعرضه حتى الآن، واكتفت بحالة التشويق من خلال البرومو الذي طرح في الساعات الماضية.

ويترقب الجمهور معرفة أبطال مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني، بعد الطريقة المبتكرة التي تم الترويج بها للموسم الجديد، من خلال بيان موجه إلى طلاب المدرسة وأولياء الأمور، وجاء فيه: «السادة أولياء الأمور وطالبات مدرسة الروابي للبنات الأعزاء، مع انتهاء عام دراسي ملئي بالصعوبات، ومع اقتراب عطلة الصيف، نود أن نغتنم الفرصة ونشكركم على ثقتكم الكبيرة والدعم الذي قدمتموه للمدرسة خلال العام الماضي».

نجاح مرتقب أسوة بالجزء الأول

وأضاف البيان الذي يروج لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني: «نسعى دائمًا إلى مواكبة احتياجاتكم التي نضعها في مقدمة أولوياتنا، ونحرص على التقدم وتخطي التحديات التي مرت بها المدرسة خلال العام الماضي، ونؤكد لكم اهتمام إدارة المدرسة بالعمل على تحسين بيئتها لأنها من أهم العوامل التي تساهم في بناء شخصية الطالبات».

واختتم بيان مدرسة الروابي للبنات بيانه بقوله: «نتطلع لاستقبالكم جميعًا مفعمين بطاقة إيجابية وأمل بمستقبل مشرق، ونعدكم برؤية مختلفة للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد».

نجاح لجزء الأول من مدرسة الروابي للبنات

وحقق الجزء الأول لمدرسة الروابي للبنات، من خلال 6 حلقات، والذي عرض في شهر أغسطس الماضي نجاحًا كبيرًا، وتطرق إلى المشكلات التي تعاني منها فتيات في مدرسة ثانوية، وما يشعرن به في فترة المراهقة.

المسلسل من تأليف تيما وإسلام الشوملي وشيرين كمال، إخراج تيما الشوملي، بطولة ركين سعد، نور طاهر، أندريا طايع، يارا مصطفى، جوانا عريضة، سلسبيلا.