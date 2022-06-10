أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا عنه أقل من شهر، يبدأ الكثير من المواطنين في البحث بشكل دائم عن أسعار اللحوم اليوم، لشراء ما يحتاجون من كميات، فضلا عن أسعار العجل القائم، لشراء الأضحية بالسعر الذي يتناسب مع إمكاناتهم.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو في المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية الموجودة في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وتباينت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، لتسجل في المجمعات الاستهلاكية اليوم الأسعار التالية:

- وصل اليوم سعر الكيلو من اللحم الضاني في المجمعات الاستهلاكية إلى ما بين 90 إلى 100 جنيه.

- جاء سعر الكيلو الواحد من اللحوم السودانية الطازجة اليوم 120 جنيهًا.

- بالنسبة لسعر الكيلو جرام من اللحوم الضأن المجمد، سجل 75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم 90 جنيهًا.

- سعر الكيلو جرام من اللحم البرازيلي المجمد المفروم سجل 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الداخلية

وتوفر الكثير من منافذ وزارة الداخلية كميات من اللحوم للمواطنين، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجل سعر كيلو اللحم المجمد السوداني 80 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلوجرام من اللحم الكندوز 90 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلوجرام من اللحم المفروم 85 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة، يصل إلى 70 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية

وتباينت أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية، التي يجري تحديدها بناء المنطقة، وجاءت كالتالي:

- وصل سعر الكيلو من اللحم الكندوز البلدي إلى ما بين 170 و180 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من اللحم الضاني بين 160 و180 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البلدي المفروم إلى 180 جنيها.